КНДР не дослухалися до "мирної" доктрини Китаю, за що можуть поплатитися його довірою, пише The New York Times.

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Як КНДР стає незручним другом КНР

Китай давно не задоволений політикою КНДР, яка сіє нестабільність у Північній Азії. Пхеньян лякає всіх своєю ядерною програмою та періодично погрожує знищити Південну Корею.

Тепер КНДР розпалює конфлікт ще й у Європі. Це ще більше поляризує світ, де є країни Заходу на чолі з США та антизахідна коаліція, очолювана Китаєм та Росією, вважають у виданні.

Китай намагається позиціонувати себе як своєрідну "силу миру", протиставляючи себе США, як більш агресивній силі. Вступ КНДР у війну проти України підриває цю риторику.

Що ще насторожує Китай – це обмін Росії з КНДР військовими технологіями.

"Це може підштовхнути Північ до більш агресивних дій щодо Південної Кореї або Японії та водночас зменшити здатність Пекіна впливати на цю замкнену державу, навіть незважаючи на те, що вона покладається на Китай у плані торгівлі та допомоги", – пишуть у The New York Times.

Віктор Ча, керівник корейського відділу Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні, припустив, що Китай не може знайти спосіб зупинити підтримку Північною Кореєю зусиль Кремля.

Китай опинився між паралічем і некомпетентністю в цьому питанні. Хоча вони побічно підтримують зусилля Росії у війні, вони не можуть бути задоволені участю КНДР. Нічого хорошого для них у цьому немає ні в короткостроковій, ні в довгостроковій перспективі,

– каже він.

Нагадаємо, на саміті БРІКС лідер Китаю Сі Цзіньпін сказав, що потрібно перестати "підливати олію у вогонь" в Україні.