Раніше окупанти повідомляли, що на саміті візьмуть участь представники 32 країн. Бразилію мав представляти її президент Лула де Сілва. Однак у день вильоту до Росії він пошкодив собі потилицю, лікарі порадили відмовитися від тривалих перельотів.

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Нумо жити дружно

Коментуючи війну в Україні Сі Цзіньпін наголосив, що не потрібно допустити побічних ефектів та ескалації конфлікту.

Він зазначив, що світ має дотримуватися 3 принципів: не допускати розширення географії бойових дій, не допускати ескалації та не допускати провокацій, що посилюють напруженість.

Для деескалації конфлікту в Україні необхідно перестати "підливати олії у вогонь",

– додав Сі Цзіньпін.

Нагадаємо, що Китай спільно із Бразилією активно просувають свій мирний план, який фактично означає заморожування конфлікту на лінії зіткнення. Президент Зеленський неодноразово критикував його, називаючи "деструктивним".

До слова, Пекін намагається звести дипломатичні зусилля українського лідера нанівець. Так, він ініціював створення платформи "Друзі миру".