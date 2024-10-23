Все тому, що КНР є також стороною цього процесу, розповів 24 Каналу президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов, зауваживши, що коментувати публічно це питання в Китаї навряд будуть.

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"Китай підтримує Росію"

На одному з брифінгів МЗС Китаю журналісти кілька разів прямо запитували, що думають в Пекіні про участь КНДР у війні Росії з Україною. Проте жодної відповіді від речника МЗС не було.

Китай за цим стоїть. Протягом середини жовтня в Пекіні постійно був присутній міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов. Тому очевидно, що всі ці процеси між собою узгоджені, Китай все це підтримує,

– заявив Артур Харитонов.

За словами президента ГО "Ліберально-демократична ініціатива України", Китай є одним з головних симпатиків стратегічного договору між Росією та КНДР. У Пекіні певні, що це зміцнює безпеку в регіоні.

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"Найближчими днями Росія ратифікує цей договір, і певно саме з того моменту може початися застосування північнокорейців проти України. Але слід розуміти, що і на це є згода Китаю", – зауважив Артур Харитонов.

Нагадаємо, лідер КНР Сі Цзіньпін збирається особисто взяти участь у саміті БРІКС, який відбудеться у російській Казані. Так очільник компартії Китаю прагне засвідчити Росії свою підтримку. Водночас експерти називають такий крок переслідуванням власних інтересів.