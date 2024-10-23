Ранее оккупанты сообщали, что на саммите примут участие представители 32 стран. Бразилию должен был представлять ее президент Лула де Силва. Однако в день вылета в Россию он повредил себе затылок, врачи посоветовали отказаться от длительных перелетов.

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Давайте жить дружно

Комментируя войну в Украине Си Цзиньпин отметил, что не нужно допустить побочных эффектов и эскалации конфликта.

Он подчеркнул, что мир должен соблюдать три принципа: не допускать расширения географии боевых действий, не допускать эскалации и не допускать провокаций, усиливающих напряженность.

Для деэскалации конфликта в Украине необходимо перестать "подливать масла в огонь",

– добавил Си Цзиньпин.

Напомним, что Китай совместно с Бразилией активно продвигают свой мирный план, который фактически означает замораживание конфликта на линии соприкосновения. Президент Зеленский неоднократно критиковал его, называя "деструктивным".

К слову, Пекин пытается свести дипломатические усилия украинского лидера на нет. Так, он инициировал создание платформы "Друзья мира".