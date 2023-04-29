Работа на будущее: будет ли спецпредставитель Китая склонять к чему-нибудь Украину

На днях Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпинем, который длился час. Также Китай отправит своего спецпредставителя в Украину, им стал бывший посол России Ли Хуэй.

Сейчас мировые дипломаты пытаются договориться между собой в смысле совместных действий в отношении России, например, Китай отказался поставлять ей оружие. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Политтехнолог убежден, что представитель Китая, который отправится в Украину, не будет оказывать давление на власть и склонять ее к определенному решению, ведь это не в его компетенции.

Этот дипломат будет выслушивать нас и постарается формировать позицию. Я подозреваю, что совместно не с Россией в этой ситуации, а с Европейским Союзом,

– прокомментировал спикер.

Прийти к согласию должны четыре страны

Китайцы, как и все, понимают, что сейчас переговоры между Россией и Украиной невозможны, ведь нет общего базиса, Россия просто не согласится на обязательные условия Украины.

Все, кто изъявлял желание быть посредником между Украиной и Россией, например Турция, Израиль, Бразилия говорили об этом на перспективу. Сейчас, акцентировал эксперт, четыре основных игрока: Китай, Евросоюз, Великобритания и США, которые являются постоянными членами Совбеза ООН.

Это 4 страны, которые несут ответственность за этот мир, за его безопасность. Ибо они подписали Договор о нераспространении ядерного оружия. Они отвечают за то, что мы должны быть под их защитой, когда на нас напала ядерная страна,

– заметил Шейтельман.

Он убежден, если бы эти страны сформировали один общий документ, даже если бы его сразу не отписали Украина и Россия, но эти страны были бы с ним согласны – это было бы большим шагом вперед для них.

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Совместный план действий

В свою очередь, Украина в это время должна улучшать свою позицию на фронте, чтобы в этом документе было как можно больше выгодных условий именно для нас.

Шейтельман убежден, что приезд китайского представителя в Украину – это работа на будущее. К тому же не обязательно после этого он улетит в Москву, согласовывает некоторые пункты с Россией. Ведь раньше Путин отказался подписывать с Китаем любой их вариант.

Сейчас мировые лидеры не смогут договориться с Россией и Украиной, максимум что они могут сделать – это договориться между собой, чтобы иметь общую базу. В этом случае у них может появиться общий план действий. К примеру, полностью изолировать Россию в торговле. Однако в таком случае все страны совместно должны решить, к чему конкретно они хотят вынудить Россию, резюмировал политтехнолог.

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