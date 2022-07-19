Китай не хочет стоять в одном ряду с россией, – международник об отступлении из Тайваня

В МИД Китая заявили, что они не будут стоять в стороне от войны в Украине. По мнению эксперта, Китай просто не хочет показать слабость перед США, в частности, в ситуации с Тайванем, но и не хочет стоять в одном ряду с россией.

Напряженная ситуация между Китаем и США

Об этом 24 каналу сказал Александр Краев – эксперт совета внешней политики "Украинская Призма". Он считает, что это информационная игра против Запада.

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По его словам, между США и Китаем проходит новая итерация холодной войны.

"Именно Пекин и Вашингтон являются двумя полюсами, которые проводят это полугибридное противостояние. И хотя американцы и китайцы ведут переговоры, они все же дальше ведут идеологическое противостояние", – считает эксперт.

Краев говорит, что это двусторонний процесс. С одной стороны, есть успехи в переговорах Запада с Китаем.

А с другой стороны – заявление китайского министра Ван И о том, что они не будут стоять в стороне и информация о том, что Китай поставляет полупроводники и другие ресурсы в россию,

– заявил он.

По его мнению, это приводит к тому, что хотя в практической плоскости Китай сокращает сотрудничество с россией, он также не может уступить США и показать слабость.

Китай решил отступить из Тайваня

Эксперт объяснил, что Китай сейчас боится американских санкций. По его мнению, это не развяжет руки Китаю или к чему-то спровоцирует.

Он отметил, что если у Китая и были в этом году серьезные намерения начинать боевые действия против Тайваня, у него уже было много таких возможностей.

"Так, в марте над Тайванем кружили китайские эскадрильи. Это же касается и флота. Тайвань фактически был в кольце российских кораблей", – сказал Краев.

Но, как отметил эксперт, когда стало ясно, что Запад Украину не бросил, начались программы "Рамшатайна" и ленд-лиза, а против россии ввели серьезные санкции, Китай отступил.

С этого периода Тайвань не находился под прямой военной угрозой. Даже учения китайской армии прошли довольно спокойно.

Китай понял, что Запад будет реагировать, и не даст ему так просто закрыть вопрос с Тайванем. По-моему, Китай боится санкций, понимает, что его будут останавливать,

– подчеркнул Краев.

Он добавил, что Китай не хочет стоять в одном ряду с Россией. "Если бы он этого хотел, он бы уже давно пошел "во все тяжкие", – считает эксперт.

Краев о помощи Китая россии и его отношении к США: