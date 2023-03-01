Россия поставляет Китай ядерное топливо: в Вашингтоне обеспокоены, – Bloomberg

Пекин увеличил импорт российского ядерного топлива для того, чтобы запустить еще один реактор. В то же время, в Соединенных Штатах опасаются того, что этот ядерный материал Китай может использовать для производства оружия.

В декабре 2022 года китайские и американские дипломаты провели переговоры по уменьшению военной напряженности. Однако в тот же день российские инженеры доставляли огромный груз ядерного топлива на один из островов Китая, что всего в 220 километрах от северного побережья Тайваня.

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Отношения между Россией и Китаем настораживают

Собственно, речь идет о том, что Москва поставляет Пекину ядерное топливо для атомного реактора на острове Чанбяо. На сегодня он является одной из ядерных установок, за которыми больше всего следят в мире.

CFR-600 (китайский реактор на острове Чанбяо – 24 Канал) будет производить оружейный плутоний, который может помочь Пекину увеличить свои запасы боеголовок. Это позволило бы Китаю сравниться с ядерными арсеналами, которые сейчас размещены в США и России.

– допустили аналитики из издания Bloomberg.

Вместе с тем они не возражают, что эта программа может быть полностью гражданской и никакой угрозы не иметь. Хотя очень настораживает, что Китай перестал сообщать о своих гражданских и обособленных запасах плутония.

Что говорят в Пентагоне

Представители Министерства обороны США не раз отмечали, что к 2035 году Китай может увеличить количество ядерных боеголовок до 1 500 штук. В настоящее время их количество не превышает 400 штук.

Снабжение российской государственной корпорацией "Росатом" 12 декабря 6477 килограммов урана подпитывает атомную программу, которая может дестабилизировать военный баланс в Азии. Растет напряженность вокруг Тайваня и контроля над Южным Китаем,

– написали в Bloomberg со ссылкой на Пентагон.

Кроме того, там привели позицию Пекина, который отвергает беспокойство, возникшее в Вашингтоне. Собственно, Китай уверяет, что строго выполняет обязательства по нераспространению ядерного оружия.



Сколько боеголовок имеет каждое ядерное государство в мире / Картинка 24 Канала

Россия прекратила участие в ДСНВ

Следует сказать, что увеличение импорта Китаем российского ядерного топлива произошло на фоне того, что Путин заявил о прекращении участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Этот документ сдерживал Вашингтон и Пекин от возвращения к гонке вооружений и предусматривал контроль над ядерным оружием России и Соединенных Штатов Америки.