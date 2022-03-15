Китай понимает, как использовать Россию, – эксперт по международной политике Краев

Еще неделю назад российские СМИ пытались убедить россиян, что Пекин – союзник. Однако сейчас о Китае вообще не упоминают. Пропагандисты больше не рассказывают о китайской поддержке и помощи.

Китай понял, как можно использовать Россию. Об этом в эфире 24 канала рассказал эксперт по международной политике Александр Краев.

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По его словам, Пекинская биржа работает, а Московская продолжает торговать. Китаю уже принадлежит 15% акций "Газпрома", а сегодня, 15 марта, купит еще больше акций "Роснефти".

Китай понимает, как использовать Россию. Если раньше Россия была тестовым образцом "а как нам потом будет воевать за Тайвань", то сейчас Россия стала дешевым активом, который нужно скупать, пока до этого не додумались в Европе и на Западе,

– подчеркнул он.

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