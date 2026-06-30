Угрожающий намек в адрес Москвы, – политолог раскрыл причину визита Лукашенко в Китай

Лукашенко после двух дней закрытых переговоров с Путиным в Валдае почти сразу отправился в Китай. Показательно, что после встречи в России не было ни громких заявлений, ни фотографий, ни подписанных документов, хотя для переговоров такого уровня это нетипично.

Военнослужащий и политолог Кирилл Сазонов в эфире 24 Канала объяснил, почему поездка Лукашенко в Пекин после встречи с Путиным может быть неслучайной. По его словам, контраст между закрытыми переговорами на Валдае и демонстративно теплым приемом в Китае может многое сказать о реальных намерениях Минска.

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Лукашенко ищет опору в Пекине

Двухдневные переговоры Лукашенко с Путиным на Валдае должны были завершиться хотя бы формальной демонстрацией результата. После встреч такого уровня обычно появляются фото, краткие заявления, подписанные документы или хотя бы ритуальные фразы о сотрудничестве. На этот раз почти ничего из этого не было, и именно такая тишина стала показательной.

После двух дней переговоров – ни пресс-релиза, ни выхода к прессе, ни 30-секундного заявления о сотрудничестве, дружбе или взаимном уважении. Ничего,

– отметил Сазонов.

Почти сразу после этого Лукашенко улетел в Китай. В этой последовательности важен не только сам визит, но и то, как его приняли в Пекине. Китай давно работает с Беларусью как с плацдармом у Европы, имеет там экономические интересы и не скрывает, что рассматривает Минск как важного партнера.

Это похоже на попытку вернуть бывшую, которая ушла от тебя: ты уговаривал, угрожал, потерял лицо, а потом она все-таки ушла. Это про Путина. А невеста села в самолет и улетела к новому парню, который не является психопатом, имеет больше денег, увереннее чувствует себя в мире и может предложить что-то реальное,

– сказал военнослужащий.

Эта ироничная метафора описывает вполне практическую ситуацию. После переговоров с Путиным Лукашенко получил в Китае совершенно иной уровень публичного внимания: теплые слова от Си Цзиньпина, заявления о "железной дружбе" и даже обед в семейном кругу. В дипломатии такие жесты имеют значение, поскольку демонстрируют не только официальный контакт, но и особое доверие.

Си Цзиньпин дал сигнал Москве

В российском информационном поле слова Си Цзиньпина о суверенитете Беларуси уже пытаются трактовать как поддержку Минска перед якобы угрозой со стороны Украины. Но в логике этого визита важнее другое: Пекин не хочет, чтобы Беларусь превратилась в еще один военный инструмент Кремля.

Этот намек вообще не для Киева. Это намек для Москвы: если вы что-то планируете и считаете Беларусь частью большой России – забудьте об этом,

– подчеркнул Сазонов.

Китаю нужна Беларусь как стабильный плацдарм у границ Европы – для торговли, бизнеса и политического присутствия. Воюющая Россия для Пекина уже стала источником дешевого сырья и зависимым рынком сбыта. С Беларусью ситуация иная: если ее втянут в войну, она утратит именно ту ценность, ради которой Китай годами выстраивал с ней связи.

Из воюющей России Си Цзиньпин извлек все, что мог. А из воюющей Беларуси ничего не получишь. Ему нужен плацдарм на пороге Европы для торговли и бизнеса, а не еще одна воюющая страна,

– пояснил военнослужащий.

Для Лукашенко китайская поддержка также имеет практический смысл. Отношения с Пекином дают ему больше пространства для маневра, когда Путин давит на Минск и пытается втянуть Беларусь в свои планы. Для Украины это может быть позитивным сигналом, если после пустых переговоров на Валдае и поездки в Китай риск прямого вовлечения Беларуси в войну действительно уменьшается.

Для нас это хорошо. Однозначно хорошо, потому что уровень угрозы с северной границы сейчас снизился до минимума,

– сказал Сазонов.

Белорусское Минобороны одновременно пытается демонстрировать жесткость и заявляет о возможном ответе в случае пересечения границы. Но главная проблема для Украины не в таких заявлениях, а в том, появятся ли с белорусского направления российские войска, мобилизованные подразделения или новые атаки по украинской территории.

Если вы сами не лезете к нам, никто вас трогать не будет. Украина никому не угрожает. Мы даже будем углублять сотрудничество, делать какие-то дела вместе. И, даст Бог, через некоторое время белорусская граница станет точкой напряжения не с Украиной, а с Россией. Поэтому я советую Лукашенко ретрансляторы далеко не прятать – они пригодятся для других целей,

– подчеркнул военнослужащий.

Если этот сценарий действительно теряет актуальность, белорусская граница может перестать быть для Украины отдельной точкой постоянного напряжения.

Сазонов объяснил, почему угроза со стороны Беларуси для Украины может уменьшиться: смотрите видео