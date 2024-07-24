Для ведения войны: Беларусь помогает Китаю в снабжении деталей вооружения для России, – СМИ

Компании Китая экспортируют высокоточные детали, которые используются в российском оружии, белорусскому оборонному подрядчику. Речь идет о белорусском оптико-механическом объединении "БелОМО". Подобные поставки осуществляют даже после санкций против него из-за войны в Украине.

Об этом сообщает японское агентство Nikkei. Поэтому хоть Китай и настаивает на том, что не предоставляет России поддержку в оружии, но обнародованные данные указывают на то, что их компании могут сознательно способствовать поставке стране-агрессору.

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Китай поставляет детали вооружений в Беларусь для использования против Украины

Так, белорусская оппозиционная группа "БелПол" получила из многочисленных отраслевых источников контракты, платежные документы и другую информацию о транзакциях между компаниями в Беларуси и Китае.

Согласно им, компания Green Cycle Energy, базирующаяся в Шэньчжэне, 1 декабря получила заказ от белорусского оборонного подрядчика "БелОМО Холдинг" на поставку 3 тысяч компонентов для лазерного модуля ЛАД-21Т.

Платеж был произведен в юанях. В деле участвовал шанхайский филиал российского государственного банка ВТБ. Известно, что ЛАД-21Т используют для наведения бомб и ракет с лазерным наведением.

Американское Министерство финансов ввело санкции против "БелОМО" за оказание поддержки в виде оружия российским военным. Но Green Cycle Energy и "БелОМО" подписали контракт на сумму еще 5,56 миллиона юаней на закупку этих компонентов 16 февраля.

Эта сумма достигает около 764 тысяч долларов по текущему курсу. В то же время другой китайский производитель деталей, компания Morotack (Tianjin) Technology, подписала контракт на поставку компании "Диапроектор", входящей в группу "БелОМО", 200 единиц комплектующих.

Эти компоненты считаются важными для передовых систем наведения. В письме от 2 мая "БелОМО" также запросил Morotack по 100 единиц каждого из соответствующих компонентов в месяц. Обнародованы также данные о тесном сотрудничестве между российскими и белорусскими оборонными подрядчиками.

В феврале российская компания Precision Laser Systems осуществила поставку лазерных компонентов для компании "Диапроектор". В состав этих компонентов входили лазерные диоды, изготовленные китайским производителем Haucore из Цзинаня.

Поставка состояла из 78 единиц и оценивалась в 499,2 тысячи долларов США. PLS осуществила поставки аналогичного объема в "Диапроектор" 20 февраля и 20 марта.

Между тем "Диапроектор" продает комплектующие белорусскому оборонному подрядчику "Пеленг", который поставляет российским военным прицелы для танков "Сосна-У" и находится под санкциями США и Великобритании.

В заказе на закупку, направленном в PLS в феврале 2023 года, "Диапроектор" сообщил, что его комплектующие будут поставлены "Пеленгу" "для производства "Сосны-У" в рамках государственного оборонного заказа министерства обороны России".