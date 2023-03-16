Politico узнало, какое оружие для России поставляют китайские компании

Китайские компании, в том числе правительственные, отправляют в Россию оружие. И она вполне может быть использована оккупантами на фронте.

Снабжение происходило в период с июня по декабрь 2022 года. China North Industries Group Corporation Limited, один из крупнейших государственных оборонных подрядчиков страны, в июне 2022 года отправила винтовки российской компании "Техкрим", которая ведет дела с российским государством и военными.

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Какое оружие Китай поставлял России

Согласно данным журналистов, китайские компании, в том числе связанные с правительством КНР, отправили в Россию 1000 штурмовых винтовок и много другого оборудования.

В частности, винтовки CQ-A, созданные по образцу M16, но обозначенные в данных как "гражданские охотничьи ружья", свободно используют полиция Китая и вооруженные силы. Следовательно, их вполне могут использовать и российские оккупанты.

Кроме того, в конце 2022 года российские организации получили от Китая 12 партий запчастей для беспилотников и более 12 тонн китайских бронежилетов. Снабжение происходило через Турцию.

Кроме того, Da-Jiang Innovations Science & Technology Co, также известная как DJI, в ноябре и декабре 2022 года через ОАЭ отправляла россиянам запчасти для дронов, такие как аккумуляторы и камеры.

России помогают не только китайские компании