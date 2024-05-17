Политолог Олег Лесной рассказал 24 Каналу, что слова Путина не имеют никакого значения – важно только то, какую он ведет политику против Украины. То, что диктатор якобы восхищается мирным планом Китая свидетельствует лишь о попытке угодить Си Цзиньпину.

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Какие намерения у Путина

Лесной считает, что Россия не хочет мира, а то, что оккупанты сейчас делают: обстрелы украинских городов, бесконечные атаки на фронте, подготовка к наступлению на Харьковщину и Сумщину – все доказывает это.

Такими действиями россияне не пытаются поднять переговорную планку, ведь у них конечная цель не Украина. Они об этом говорят, угрожая всем,

– отметил политолог.

Российская риторика о том, что они вроде бы готовы к переговорам, а Украина отказывается от них, по мнению Олега Лесного, ни на что не влияет, потому что действия противника указывают на обратное.

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