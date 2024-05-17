Політолог Олег Лісний розповів 24 Каналу, що слова Путіна не мають жодного значення – важливо тільки те, яку він веде політику проти України. Те, що диктатор начебто захоплюється мирним планом Китаю свідчить лише про намагання догодити Сі Цзіньпіну.

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Лісний вважає, що Росія не хоче миру, а те, що окупанти зараз роблять: обстріли українських міст, нескінченні атаки на фронті, підготовка до наступу на Харківщину та Сумщину – усе доводить це.

Такими діями росіяни не намагаються підняти переговорну планку, адже у них кінцева мета не Україна. Вони про це говорять, погрожуючи усім,

– зауважив політолог.

Російська риторика про те, що вони начебто готові до перемовин, а Україна відмовляється від них, на думку Олега Лісного, ні на що не впливає, бо дії противника вказують на зворотне.

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