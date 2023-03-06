Возможен ли китайский ленд-лиз для России

При оценке китайской политики, в том числе и в отношении Украины и России, я бы исходил из того, что мы все же имеем дело с тысячелетней цивилизацией с собственными традициями и подходами, которые формировались тоже очень долго.

Китай считает Россию младшим партнером

У нас привыкли с интересом читать знаменитые стратагемы едва ли не как анекдот, не осознавая до конца, что это вполне реальный подход, реальный способ мышления. В нем хитрость – основная добродетель.

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Обманул кого-то – молодец, получил больше дохода – еще раз молодец. Поэтому ожидать прямолинейных ходов от представителей цивилизации, которая тысячелетиями занималась развитием сложных и хитрых ходов, я бы не стал.

Главное, что нужно понимать: Китай считает Россию младшим партнером, который все более отчетливо превращается в колонию и сырьевой придаток. Иронично, что в такой роли сам Китай выступал для россиян больше столетия назад.

Китай полностью устраивает изоляция путинского режима. Изоляция, но не распад и гибель, от которой выгоды для Китая могут снизиться. А выгода – это самое важное.

Пекин хочет обмануть всех

То, что Китай активнее начал включаться в процесс, мне кажется, должно свидетельствовать, что угроза распада и гибели путинского режима для них сейчас может казаться вполне реальной. Следовательно, режим Владимира Путина нужно поддержать, чтобы он не потерпел крах. Но сделать это так, чтобы минимизировать риски для себя. То есть, не понести потенциальные потери от санкций.

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Утечка информации о том, что Китай готовится давать России оружие, должна была показать Кремль не очень надежным союзником. Это не значит, что Китай откажется от поддержки режима, но будет делать это гораздо скрытнее. В любом случае они будут очень тщательно взвешивать все риски и выгоды для себя, а если будут что-то давать России, то постараются обмануть всех, максимально все скрывать и минимизировать риски.

Поэтому ни одного ленд-лиза от Китая я бы не ждал, но какие-то механизмы поддержки режима Путина, который стремительно превращается в банкрота, они вполне могут искать. Механизмы, рассчитанные на хитрость.