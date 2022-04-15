Китай пригрозил военными мерами для предотвращения независимости Тайваня

Китай угрожает принять "эффективные меры" в случае внешнего влияния на Тайвань. Официальный Пекин назвал "недопустимыми" любые вмешательства по Тайваню.

Китай призывает США отозвать продажу оружия Тайваню

Китай отреагировал на решение Пентагона продать Тайваню военные технологии и оборудование на 95 миллионов долларов. Пекин считает, что это решение нарушило "принцип одного Китая", поскольку является вмешательством во внутренние дела.

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Тайвань является неотъемлемой частью Китая. Тайваньский вопрос затрагивает коренные интересы Китая, и иностранное вмешательство недопустимо,

– говорится в сообщении Минобороны Китая в социальной сети Weibo.

Официальный Пекин призывает США отозвать продажу оружия Тайваню и прекратить военные связи с островом.

Китай угрожает принять меры, чтобы предотвратить попытки внешнего вмешательства для обеспечения "независимости" Тайваня.

"Народно-освободительная армия Китая примет эффективные меры для решительного прекращения любых форм внешнего вмешательства и сепаратистских попыток "независимости" Тайваня, а также для решительной защиты национального суверенитета и территориальной целостности", – заявили в китайском министерстве.

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