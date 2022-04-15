Китай закликає США відкликати продаж зброї Тайваню

Китай відреагував на рішення Пентагону продати Тайваню військові технології та обладнання на 95 мільйонів доларів. Пекін вважає, що це рішення порушило "принцип одного Китаю", оскільки є втручанням у внутрішні справи.

До речі Україна – приклад: у США вважають, що Тайвань має оборонятися так само в разі вторгнення Китаю

Тайвань є невід'ємною частиною території Китаю. Тайванське питання зачіпає корінні інтереси Китаю, й іноземне втручання неприпустимо,

– йдеться у повідомлення Міноборони Китаю в соціальній мережі Weibo.

Офіційний Пекін закликає США відкликати продаж зброї Тайваню і припинити військові зв'язки з островом.

Китай погрожує вжити заходів, щоб запобігти спробам зовнішнього втручання для забезпечення "незалежності" Тайваню.

"Народно-визвольна армія Китаю вживе ефективних заходів для рішучого припинення будь-яких форм зовнішнього втручання і сепаратистських спроб "незалежності" Тайваню, а також для рішучого захисту національного суверенітету і територіальної цілісності", – заявили у китайському міністерстві.

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