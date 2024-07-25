Именно с этим связано приглашение главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы в КНР. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, отметив, что Китай претендует на определенную роль в переговорном треке.

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Путин хочет переговоров с 2022 года

Из России постоянно звучат нарративы о переговорах с Украиной, но они невозможны на условиях Кремля. В то же время в российской власти есть две группы, которые имеют противоположные цели. Одна свидетельствует о готовности к переговорам, а вторая – хочет продолжать войну, потому что для ее представителей это средство сохранить власть.

Сторонники мирных переговоров в Кремле готовы к ним на определенных условиях, которые должны быть согласованы с третьей стороной. Ее могут на сегодня представлять Китай, США и Европейский Союз,

– отметил он.

Также Владимир Зеленский говорил о том, что эти страны и Евросоюз должны выступить посредниками. Это совпадает с позицией России, которая была озвучена Виктором Орбаном после встречи с Владимиром Путиным.

Поэтому в разговоры о том, что Путин не готов к переговорам, не стоит верить. Он хочет переговоров еще с апреля 2022 года, но на своих условиях,

– подчеркнул Клочок.

Однако россияне осознают, что их условия полностью не могут быть выполнены. К тому же Китай видит ситуацию по-другому – для него очень важным является энергетическая безопасность. В частности он склонен к тому, чтобы Россия оставила как минимум оккупированные части Запорожской и Херсонской областей и передала ЗАЭС под контроль Украины.

Переговорный трек был запущен давно, и приглашение Кулебы в Китай свидетельствует о том, что Пекин готов к нему присоединиться. А сейчас он получил непубличное одобрение на это от США и Евросоюза,

– подчеркнул он.

Сейчас формируется переговорная позиция, в частности, с учетом интересов Китая. На эти интересы активно влияют США через свою санкционную политику в отношении Пекина. В ответ Китай уже пошел на определенные уступки, объявив об отмене санкций в отношении американских компаний, работающих в стране.

"Это сложная шахматная партия, в которой Украина играет определенную роль, и в ней заинтересован Китай. Также в этой игре Киев может использовать Пекин для давления на Москву", – отметил Валерий Клочок.

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