Председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук рассказал 24 Каналу, что, по его мнению, у Салливана основной задачей является обсудить возможность встречи Си Цзиньпина с Джо Байденом. Президентские полномочия последнего скоро завершатся, поэтому неизвестно заинтересует ли Китай такое предложение.

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Встречи с китайским лидером

Олег Рыбачук отметил, что недавно в Китай ездил госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Китай сейчас занимает свою любимую позицию – он выжидает. Было бы очень наивно надеяться, что подобные встречи могут что-то существенно изменить,

– сказал глава аналитически-адвокационной организации.

По его мнению, позиция Китая по Украине может измениться только в том случае, если наше государство, получая максимальную поддержку от западных партнеров, будет иметь существенное военное преимущество в борьбе с Россией на поле боя.

Важные военные успехи

Рыбачук отметил, что большинство партнеров Украины отмечают,, что только успехи Сил обороны на фронте могут повлиять на дипломатические настроения относительно переговоров.

Если Украина будет демонстрировать способность наносить России военные поражения, такие неожиданные, например, как Курская операция, то активизируются и дипломаты. Вероятно, наоборот оно не работает,

– подчеркнул он.