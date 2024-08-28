Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук розповів 24 Каналу, що, на його думку, у Саллівана основним завданням є обговорити можливість зустрічі Сі Цзіньпіна із Джо Байденом. Президентські повноваження останнього скоро завершаться, тому невідомо чи зацікавить Китай така пропозиція.

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Зустрічі із китайським лідером

Олег Рибачук зазначив, що нещодавно до Китаю їздив держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Китай зараз займає свою улюблену позицію – він вичікує. Було б дуже наївно сподіватись, що схожі зустрічі можуть щось суттєво змінити,

– сказав голова аналітично-адвокаційної організації.

На його думку, позиція Китаю щодо України може змінитись тільки у тому випадку, якщо наша держава, отримуючи максимальну підтримку від західних партнерів, матиме суттєву військову перевагу у боротьбі з Росією на полі бою.

Важливі військові успіхи

Рибачук зауважив, що більшість партнерів України наголошують на тому, що лише успіхи Сил оборони на фронті можуть вплинути на дипломатичні настрої щодо переговорів.

Якщо Україна демонструватиме спроможність завдавати Росії військові поразки, такі неочікувані, наприклад, як Курська операція, то активізуються і дипломати. Ймовірно, навпаки воно не працює,

– підкреслив він.