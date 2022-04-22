Китай продолжает призывать урегулировать споры и выступает против антироссийских санкций

Китай остается едва ли не единственным союзником России. Страна не присоединилась к санкциям против России из-за войны против Украины. Но и не поддержала это военное вторжение, призвав к миру.

Китай использует санкции против России как возможность противостоять Западу. Ведь критикует "длиннорукую юрисдикцию" и наложенные ограничения на Россию. В то же время, заявляя, что не примет "односторонние санкции".

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Глава КНР Си Цзиньпин предупредил, что экономическое "разъединение" и тактика давления, как разрыв цепей поставок, не сработают.

"Мы против односторонних санкций и не намерены проводить политику, нацеленную на формирование блоков и усиление противостояния. Китай поддерживает какие-либо усилия, направленные на урегулирование кризисных ситуаций, мы не будем следовать двойным стандартам", – заявил Си Цзиньпин во время видеообращения на Боаосском азиатском форуме.

При этом Китай ведет себя довольно осторожно в своих отношениях с Россией. И не пытается активно ей помогать, чтобы самим не попасть под санкции Запада.

Несмотря на отказ осуждать Россию, официальное агентство Синьхуа цитирует Си Цзиньпина, который сказал, что Китай остается "преданным уважению суверенитета и территориальной целостности всех стран, поддерживает невмешательство во внутренние дела и уважает независимый выбор путей развития и социальных систем, созданных людьми в разных странах".