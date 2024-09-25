Россия наладила производство дальнобойных БпЛА в Китае, – Reuters

Россия начала оружейную программу в Китае, где разрабатывает и производит ударные беспилотники дальнего радиуса действия для войны против Украины. По данным европейской разведки, российская компания ИЭМЗ "Купол" успешно протестировала новый беспилотник "Гарпия-3".

БпЛА G3 способны преодолевать 2000 километров с полезной нагрузкой до 50 килограммов. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники из европейской разведки и предоставленные ими документы.

Смотрите также Россияне начали цеплять дополнительную камеру на разведывательные дроны: в СМИ объяснили для чего

Что известно о производстве дронов для России в Китае

В одном из отчетов отмечается, что ИЭМЗ "Купол", дочерняя компания российской государственной оружейной корпорации "Алмаз-Антей", разработала и успешно провела летные испытания новой модели беспилотника "Гарпия-3" (G3) в Китае с участием местных специалистов.

В дальнейших отчетах "Купол" информировал министерство обороны о налаживании масштабного производства беспилотников, включая G3, на китайском заводе.

По информации издания, в отчетах компании "Купол" указано, что беспилотник G3 способен преодолевать до 2000 километров с полезной нагрузкой в 50 килограммов. Согласно счетов-фактур, Россия уже получила семь моделей беспилотников китайского производства, среди которых есть два G3, для проведения дальнейших испытаний с участием китайских специалистов.

В то же время в отчетах "Купола" для Минобороны России не указаны точные места расположения объектов, связанных с этим проектом. Изданию также не удалось выяснить, дало ли министерство обороны компании разрешение на серийное производство беспилотников.

Кроме того, Министерство иностранных дел Китая сообщило изданию, что не знает о существовании такого проекта, подчеркнув, что в стране действуют строгие правила контроля за экспортом беспилотников.