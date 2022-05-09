Китай провел военные учения вблизи границ Тайваня

На прошлой неделе вооруженные силы Китая провели еще один раунд учений вблизи Тайваня. Это было сделано для улучшения совместных боевых действий.

Об этом сообщила пресс-служба народно-освободительной армии Китая, после того как на острове сообщили о всплеске активности.

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Китай провел военные учения вблизи Тайваня

В заявлении официального Пекина говорится, что военно-морские и военно-воздушные силы КНР проводили учения с пятницы по воскресенье на востоке и юго-западе Тайваня. Учения должны были дополнительно проверить и улучшить общую боеспособность нескольких видов и родов войск.

По данным министерства обороны Тайваня, к учениям присоединились китайские бомбардировщики, истребители и самолеты, противостоящие подводным лодкам.

В последние два года Тайвань жаловался на частые военные действия Китая вблизи него, сосредоточенные преимущественно в южной и юго-западной части зоны распознавания противовоздушной обороны острова, или ADIZ,

– утверждает издание.

В то же время Тайвань также на прошлой неделе провел заранее объявленные ракетные учения у своего южного и юго-восточного побережья.

Тайвань боится, что Китай поступит как Россия

Тайвань поднял тревогу после того, как Россия полномасштабно ворвалась в Украину. Островное государство опасается, что Китай сделает подобный шаг, хотя правительство Тайбэя не сообщило ни о каких признаках того, что это должно произойти.

При этом министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву заявляет, что Китай продолжает представлять угрозу, "но у нас есть решимость защищать нашу страну".

Конфликт Китая и Тайваня: что нужно знать

Тайвань объявил об отделении от Китая во время гражданской войны в 1949 году. Пекин до сих пор не признает независимость острова и считает его своей провинцией. Административный статус региона не урегулирован.

Официально у Вашингтона нет отношений с властями Тайваня, однако между ними с 1979 года действует закон, по которому США могут поставлять в регион оборонное оружие. При этом американские власти поддерживают позицию Пекина о едином китайском правительстве.

В последние годы Китай довольно активно нарушает воздушное пространство ПВО Тайваня. Так, 6 мая, 18 китайских самолетов вошли в зону ПВО Тайваня. Поэтому Военно-воздушные силы страны поднялись для защиты воздушного пространства.

После того, как Россия начала против Украины полномасштабную войну, визиты китайских самолетов в Тайвань участились, а в США несколько изменили мнение и теперь считают, что остров должен защищать свой суверенитет в случае нападения Китая. Также Белый дом пригрозил Китаю санкциями в случае вторжения на территорию Тайваня.

В Минобороны КНР также заявляют, что полномасштабные военные учения на воде и в воздухе вблизи Тайваня – якобы вынужденная мера, которую пришлось принять в силу ситуации.

Между тем китайская сторона постоянно подчеркивает, что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, а любое иностранное вмешательство недопустимо. КНР до сих пор не хочет признавать независимость Тайваня.

К слову, Китай в конце прошлого года предупредил Тайвань, что любая попытка добиться независимости означает войну.

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