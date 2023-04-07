Об этом в стриме 24 Каналы рассказал бывший премьер-министр России в 2000 – 2004 годах Михаил Касьянов. Он подчеркнул, что Китай даже постоянно говорит о территориальной целостности Украины и не признает аннексии Крыма или других территорий.
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Михаил Касьянов отметил, что, Путину такая нейтральная позиция не очень нравится и хочет больше взять ее в свои руки. У него это не выходит, ведь Китай играет в очень хитрую игру.
По мнению политика, слабый Путин очень выгоден Китаю с теми проблемами, которые сейчас есть у российского диктатора.
Китаю нужна путинская Россия. С теми льготами, которые есть в торговле и различных экономических проектах,
– объяснил Михаил Касьянов.
Он сообщил, что эта поставка углеводородов по сниженным ценам, а также других сырьевых товаров. Кроме того, сейчас начинается еще и поставка зерна. Все это очень выгодно и нужно Китаю.
Смотрите полное видео с Михаилом Касьяновым на ютубе 24 Канала:
"Это не зависимость какая-то. Китай не нуждается сильно в российских поставках, но диверсификация прежде всего в отношении углеводного сырья – важна", – добавил Касьянов.
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