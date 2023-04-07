Про це у стрімі на 24 Каналі розповів колишній прем'єр-міністр Росії у 2000 – 2004 роках Михайло Касьянов. Він наголосив, що Китай навіть постійно каже про територіальну цілісність України та не визнає анексії Криму чи інших територій.

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Михайло Касьянов зазначив, що, звісно, Путіну така нейтральна позиція не дуже подобається й він хоче більше взяти її у свої руки. У нього це не виходить, адже Китай грає в дуже хитру гру.

На думку політика, слабкий Путін дуже вигідний Китаю з тими проблемами, які зараз є в російського диктатора.

Китаю потрібна путінська Росія. З тими пільгами, які є в торгівлі та у різних економічних проєктах,

– пояснив Михайло Касьянов.

Він повідомив, що це постачання вуглеводнів за зниженими цінами, а також інших сировинних товарів. Крім того, зараз починається ще й постачання зерна. Все це дуже вигідно й потрібно Китаю.

Дивіться повне відео з Михайлом Касьяновим на ютубі 24 Каналу:

"Це не залежність якась. Китай не потребує сильно російських постачань, але диверсифікація перш за все щодо вуглеводної сировини – важлива", – додав Касьянов.

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