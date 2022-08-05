Китай бросает вызов, – военный эксперт о сокращении сотрудничества с США из-за визита Пелоси

Китай приостановил диалог с США, сократил сотрудничество в нескольких сферах. Сейчас ситуация становится несколько напряженной.

Об этом 24 каналу сказал Александр Мусиенко – руководитель Центра военно-правовых исследований. И добавил, что надо признать, что ситуация напряжена в связи с тем, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси прилетала на Тайвань.

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По его словам, с другой стороны, Китай протестовал и начал военные учения вокруг Тайваня на следующий же день. Неподалеку присутствует и авианосная группа США.

Кроме того, в ближайшее время в одном из индийских штатов начнутся учения совместно с Соединенными Штатами, которые будут проводить на границе с Китаем.

То есть, эта ситуация свидетельствует о том, что Китай бросает вызов. В частности, транстихоокеанскому партнерству,

– сказал Мусиенко.

А также пытается бросить вызов и военным мощностям. Страна, кроме того, пытается достаточно активно развивать сеть своих военных баз.

То есть идет определенное военное соперничество, добавил эксперт. Однако это сокращение сотрудничества с США еще не означает, что стратегический диалог на самом высоком уровне, касающийся ядерного и стратегического оружия, прекращен. Так же будет продолжаться диалог на уровне лидеров государств.

Мусиенко о сокращении сотрудничества с США из-за визита Пелоси: смотрите видео

Китай сократил сотрудничество с США

Китай прекратил переговоры с США по обороне и климату из-за ухудшения отношений между крупнейшими экономиками мира после поездки спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

Среди мероприятий, объявленных Китаем – прекращение переговоров с США по обороне. Пекин заявил, что отменит диалог с военными лидерами США.

Кроме того, Пекин прекратит переговоры по климату – это одна из сфер, где две страны нашли общий язык в последние годы.