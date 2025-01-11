Во время войны Китай мог бы подавить или уничтожить критически важную американскую авиацию в Индо-Тихоокеанском регионе гораздо меньшим количеством ударов, чем нужно США и их союзникам, чтобы сделать то же самое с военно-воздушными силами Пекина. Об этом говорится в анализе Института Гудзона, передает 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

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Китай сейчас побеждает США в авиационном противостоянии

Авторы отчета отмечают, что Китай работает быстрее, чем США, чтобы укрепить свои авиабазы и диверсифицировать свою боевую авиацию в регионе.

Американские аэродромы будут уязвимы в случае военного конфликта, например нападения КНР на Тайвань.

В отчете исследователи пишут, что Китай "сделал значительные инвестиции для защиты, расширения и укрепления" своих аэродромов и более чем вдвое увеличил свои защищенные укрытия для самолетов и незакрепленные индивидуальные укрытия для самолетов за последнее десятилетие. Китай также добавил зоны для рулежных дорожек и рамп. Все эти усилия фактически дают китайским военным больше мест для защиты и запуска боевых самолетов в потенциальном бою.

По сравнению с этим усилия США были скромными. А мощность их военного аэродрома, включая аэродромы союзников в регионе, составляет примерно одну треть от китайского.

Этот дисбаланс означает, что Китаю понадобится гораздо меньше ракет или авиаударов, чтобы нейтрализовать аэродромы США и союзников, чем наоборот.

Превентивный удар, неожиданность важна в китайской военной доктрине, может застать США и их союзников врасплох и дать Китаю преимущество в воздушных операциях. Китай может инициировать конфликт, если увидит возможность свести на нет воздушную силу противника на взлетно-посадочной полосе. Это вполне реально, учитывая то, что Пекин, вероятно, стремится к реваншу после того, как его попытки сдержать крупное вмешательство США – скажем, в тайваньском кризисе через Тайваньский пролив или в назревающем споре по островам Сенкаку, – потерпели неудачу.

Китай также не стеснялся своих инвестиций в возможность осуществить такой удар. Пекин вложил значительные средства в свои ракетные силы, и ежегодный отчет Пентагона о военной мощи Китая задокументировал ошеломляющий рост количества накопленных ракет и пусковых установок.

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В конфликтах и операциях воздушных сил на Ближнем Востоке американские военные имели возможность беспрепятственно разворачивать аэродромы, но в тихоокеанском регионе угрожающая среда другая. Война с Китаем была бы совсем другой.

Но, несмотря на значительное беспокойство как в Пентагоне, так и в Вашингтоне относительно уязвимости американских авиабаз, вооруженные силы США уделяли относительно мало внимания противодействию этим угрозам по сравнению с их сосредоточенностью на разработке современных самолетов. Старые и новые самолеты отличаются в воздухе, но одинаково уязвимы на земле.

Война в Украине и продолжающиеся бои на Ближнем Востоке показали, что аэродромы являются первоочередными целями.