Китай может строить новый военный командный центр в Пекине, – FT

Китай, вероятно, строит большой военный командный центр в западной части Пекина. Он может быть больше Пентагона в 10 раз.

Спутниковые снимки, которые проанализировала американская разведка, свидетельствуют о строительстве центра в 30 километрах к юго-западу от Пекина. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Что известно о строительстве военного центра в Китае

По данным издания, территория строительства занимает около 1500 акров.

По мнению аналитиков, этот объект может быть местом для возведения больших твердых бункеров, которые будут использоваться для защиты высшего руководства Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в случае конфликта. В частности, в условиях потенциального применения ядерного оружия.

Несколько бывших и действующих должностных лиц правительства Соединенных Штатов заявили, что разведка внимательно наблюдает за этим объектом, который может стать крупнейшим в мире военным командным центром. Там отмечают, что по размерам он будет как минимум в 10 раз больше Пентагона.

Стоит заметить, что, согласно анализу спутниковых снимков, строительные работы центра начались в середине 2024 года. Его возведение происходит в то время, когда НОАК работает над созданием новейших вооружений и военных проектов накануне 100-летнего юбилея, который будут отмечать в 2027 году.

Как сообщает американская разведка, лидер Китая Си Цзиньпин поставил перед армией задачу развить военный потенциал, который будет достаточным для возможной атаки на Тайвань к юбилею. Кроме этого, НОАК также активно увеличивает количество ядерных боеголовок и сосредотачивается на улучшении координации между военными подразделениями.

Если это подтвердится, этот новый передовой подземный командный бункер для военного руководства, включая президента Си как председателя Центральной военной комиссии, сигнализирует о намерениях Пекина создать не только обычные вооруженные силы мирового класса, но и передовой потенциал ведения ядерной войны,

– говорит бывший руководитель отдела анализа Китая в ЦРУ Деннис Уайлдер.

В то же время бывший сотрудник разведывательных служб США считает, что главный штаб НОАК, который расположен в центре Пекина, не является достаточно укрепленным для выполнения функций командного пункта в условиях войны.