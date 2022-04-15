Китай устроил военные учения в ответ на визит делегации США в Тайвань

Конгрессмены США 14 апреля прибыли с визитом в Тайвань. Китай решил ответить на посещение острова американской делегацией и заявил о проведении комплексных военных учений на воде и в воздухе поблизости.

О военных учениях возле Тайваня 15 апреля сообщило Минобороны КНР. В заявлении министерства говорится, что они считают визит представителей Вашингтона на остров "преднамеренной провокацией", подрывающей отношения между Китаем и США.

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Военные учения в ответ на визит

Пресс-секретарь Минобороны Китая У Цянь заявил, что визит конгрессменов США на остров способствует созданию напряжения в Тайваньском проливе. Он отметил, что представители Вашингтона посылают "неправильные сигналы" руководству Тайваня, хотя раньше Штаты обещали не поддерживать независимость региона.

Вместе с тем Министерство иностранных дел КНР заявило, что США должны прекратить все официальные контакты с властями острова. Добавим, что шесть американских конгрессменов прибыли в Тайвань 14 апреля для того, чтобы встретиться с действующим лидером острова.

В Минобороны КНР подчеркнули, что полномасштабные военные учения на воде и в воздухе вблизи Тайваня – это вынужденная мера, на которую пришлось пойти в силу ситуации.

Конфликт Китая и Тайваня: коротко

Тайвань объявил об отделении от Китая в 1949 году во время гражданской войны. Пекин не признает независимость острова и считает его своей провинцией. Административный статус региона не урегулирован.

Вашингтон официально не имеет отношений с властями Тайваня, однако между ними с 1979 года действует закон, согласно которому США могут поставлять в регион оборонное оружие. При этом американские власти поддерживают позицию Пекина о едином китайском правительстве.

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