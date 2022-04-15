Про військові навчання навколо Тайваню 15 квітня повідомило Міноборони КНР. У заяві міністерства мовиться, що вони вважають візит представників Вашингтона на острів "навмисною провокацією", що підриває відносини між Китаєм та США.

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Військові навчання у відповідь на візит

Прессекретар Міноборони Китаю У Цянь заявив, що візит конгресменів США на острів сприяє створенню напруги у Тайванській протоці. Він зазначив, що представники Вашингтона надсилають "неправильні сигнали" керівництву Тайваню, хоча раніше штати обіцяли не підтримувати незалежність регіону.

Разом з тим Міністерство закордонних справ КНР заявило, що США повинні припинити всі офіційні контакти з владою острова. Додамо, що шестеро американських конгресменів прибули до Тайваню 14 квітня саме задля того, щоб зустрітись з діючим лідером острова.

У Міноборони КНР наголоси, що повномасштабні військові навчання на воді та у повітрі поблизу Тайваню – це вимушений захід, якого довелось вжити з огляду на ситуацію.

Конфлікт Китаю і Тайваню: коротко

Тайвань оголосив про відокремлення від Китаю у 1949 році під час громадянської війни. Пекін не визнає незалежності острова і вважає його своєю провінцією. Адміністративний статус регіону не врегульований.

Вашингтон офіційно не має відносин з владою Тайваню, однак між ними з 1979 року діє закон, за яким США можуть постачати у регіон оборонну зброю. При цьому американська влада підтримує позицію Пекіна про єдиний китайський уряд.

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