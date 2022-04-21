Китай ужаснется, если Путин потянется к ядерной кнопке, – российский оппозиционер

Кремль постоянно угрожает ядерным оружием. И пока это только шантаж, неизвестно, пойдет ли Путин на такой шаг. Если он действительно это сделает, то Китай ужаснется, там категорически против ядерной войны.

Такое мнение высказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков в эфире 24 канала.

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Пока что Россия просто шантажирует ядерным оружием

Он убеждает, что Россия продолжает шантажировать весь мир. "Лавров заявил, что РФ пока не собирается нанести ядерный удар, но ключевое слово здесь – пока", – сказал Гудков.

Очевидно, что это пока шантаж. Но мы не знаем, насколько далеко готов пойти безумный в бункере, он своей смерти боится больше, чем смерти всего человечества,

– говорит оппозиционный политик.

Как поведет себя Китай в случае ядерного удара

Интересно, что глубина укрытия Путина около 300 метров скальных порогов.

"Китайцы, на всякий случай, разместили в своей прессе такое военно-техническое сообщение, что уже изобретены ракеты, которые могут пробить толщину камней до 2 километров. Типа передали "привет" Путину, спрятавшемуся в бункере", – говорит Гудков.

По его словам, Китай не близок ни к России, ни к Западу. Пока у них традиционная нейтральная позиция.

Думаю, что Китай просто ведет свою войну, он только за себя. Хотя, конечно, Китай вряд ли обрадуется, если Путин нажмет ядерную кнопку. Они ужаснутся, потому что не хотят умереть и будут категорически против ядерной войны,

– говорит Геннадий Гудков.

Он добавил, что неизвестно, куда Китай в последний момент "опустит голову", но он вряд ли поддержит Россию.

Гудков: Китай ужаснется, если Путин потянется к ядерной кнопке



К слову, советник главы Офиса Президента Алексей Арестович считает, что в условиях войны Россия может пойти на любые шаги. Однако стратегическое ядерное оружие Владимир Путин не применит. По его словам, на такие возможные действия РФ сразу будет реакция США, Франции, Великобритании и Китая, у которых тоже есть ядерное оружие.