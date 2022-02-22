Об этом сообщил постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь. В то же время он подчеркнул, что необходимо избегать каких-либо действий, которые могут усилить напряженность.

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Китай призвал к миру

Мы приветствуем и поощряем все усилия и призываем заинтересованные стороны продолжать диалог и консультации для поиска разумных решений проблем друг друга на основе равенства и взаимоуважения.

– заявил представитель КНР.

Как отметил Цзюнь, ситуация, которая сейчас сложилась в Украине, является следствием многих сложных факторов. Кроме того, он добавил, что государства должны разрешать международные споры мирными методами согласно уставу ООН.

Экстренное заседание Совбеза ООН: что известно

Вечером 21 февраля Владимир Путин созвал заседание совета безопасности России. После его окончания глава государства-агрессорки сделал абсурдное заявление, признав оккупированные Россией территории Донецкой и Луганской областей.

В связи с этим министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ночь на 22 февраля заявил, что Украина требует созвать заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Это следует сделать из-за преступных действий России.

Франция отреагировала на абсурдное решение Путина о признании независимости боевиков. Эммануэль Макрон призвал собрать экстренное заседание Совета Безопасности ООН.

В то же время в Европейском Союзе также поддержали срочный созыв Совбеза Организации Объединенных Наций. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Кроме того, США тоже выступили за срочное собрание Совбеза ООН. Постоянный представитель США при ООН подчеркнул, что признание Россией боевиков угрожает международному порядку.

Совбез ООН собрался на экстренное заседание 22 февраля, которое началось около 4:00 по киевскому времени. Признание Россией боевиков осудил ряд стран.

На заседании Совбеза выступил представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица. Его речь была сразу после выступления российского представителя Василия Небензи.

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