Про це повідомив постійний представник КНР при ООН Чжан Цзюнь. Водночас він наголосив, що необхідно уникати будь-яких дій, які можуть посилити напруженість.
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Китай закликав до миру
Ми вітаємо й заохочуємо всі зусилля та закликаємо зацікавлені сторони продовжувати діалог і консультації для пошуку розумних рішень розв'язання проблем один одного на основі рівності й взаємоповаги,
– заявив представник КНР.
Як зазначив Цзюнь, ситуація, яка зараз склалася в Україні, є наслідком багатьох складних чинників. Крім того, він додав, що держави мають вирішувати міжнародні суперечки мирними методами згідно зі статутом ООН.
Екстрене засідання Радбезу ООН: що відомо
- У вечері 21 лютого Володимир Путін скликав засідання ради безпеки Росії. Після його закінчення глава держави-агресорки зробив абсурдну заяву, визнавши окуповані Росією території Донецької та Луганської областей.
- У зв'язку з цим міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у ніч на 22 лютого заявив, що Україна вимагає скликати засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Це слід зробити через злочинні дії Росії.
- Франція відреагувала на абсурдне рішення Путіна про визнання незалежності бойовиків. Еммануель Макрон закликав зібрати екстрене засідання Ради Безпеки ООН.
- Водночас у Європейському Союзі теж підтримали термінове скликання Радбезу Організації Об'єднаних Націй. Про це повідомив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.
- Крім того, США теж виступили за термінове зібрання Ради безпеки ООН. Постійний представник США при ООН наголосив, що визнання Росією бойовиків загрожує міжнародному порядку.
- Рада безпеки ООН зібралася на екстрене засідання 22 лютого, яке розпочалося близько 4:00 за київським часом. Визнання Росією бойовиків засудила низка країн.
- На засіданні виступив представник України при Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця. Його промова була одразу після виступу російського представника Василя Небензі.
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