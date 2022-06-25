Китай заявил о попытках вернуть Тайвань любым способом

Посол Китая во Франции заявил, что его страна может вернуть Тайвань "любыми способами". Также он озвучил готовность к разным вариантам развития событий.

Лу Шайе сказал об этом в эфире издания Livre Noir. Интервью с дипломатом обнародовали 23 июня, а впоследствии оно получило огласку.

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Что именно заявил посол Китая

По словам Шайе, Китай планирует все-таки вернуть страну в свой состав. Мол, это неизменное стремление и позиция его Поднебесной.

Мы вернем Тайвань всеми средствами, в том числе военными,

– сказал посол.

Следует отметить, что ранее о готовности воевать за эту территорию говорил министр обороны Китая. Он сказал, что это обязательно произойдет, если Тайвань объявит независимость.

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Китай считает Тайвань своей провинцией. В то же время, США выступают за независимость страны и ее возможность определять свой вектор развития. Эксперты считают это продолжением холодной войны. Ведь Поднебесную считают главным оппонентом Соединенных Штатов на мировой арене.

Недавно Джозеф Байден заявил, что государство будет защищать Тайвань в случае вторжения Китая на этот остров. В МИД Китая заявили, что выражают "решительное недовольство и решительную оппозицию" комментариям Соединенных Штатов.

14 июня стало известно, что Китай может готовиться к спецоперации на Тайване. Лидер Китая Си Цзиньпин уже подписал указ, предусматривающий "невоенное" использование вооруженных сил.

Однако еще в 2021 году стало известно, что Штаты и Япония разработали совместный военный план защиты этих территорий. Поэтому долгое время аналитики считают, что война там, вероятно, неизбежна.

Недавно об этом в эфире 24 канала говорил политолог Максим Яли. Он считает, что этот конфликт на фоне войны в Украине может разрешить уже третью мировую. Это может негативно отразиться на Украине, ведь переключит часть внимания. А нам сейчас очень необходима вся поддержка, которую оказывает этот партнер.

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