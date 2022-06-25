Китай заявил о попытках вернуть Тайвань любым способом

25 июня 2022 , 16:52
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Источник:

Livre Noir

Посол Китая во Франции заявил, что его страна может вернуть Тайвань "любыми способами". Также он озвучил готовность к разным вариантам развития событий.

Лу Шайе сказал об этом в эфире издания Livre Noir. Интервью с дипломатом обнародовали 23 июня, а впоследствии оно получило огласку.

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Что именно заявил посол Китая

По словам Шайе, Китай планирует все-таки вернуть страну в свой состав. Мол, это неизменное стремление и позиция его Поднебесной.

Мы вернем Тайвань всеми средствами, в том числе военными,
– сказал посол.

Следует отметить, что ранее о готовности воевать за эту территорию говорил министр обороны Китая. Он сказал, что это обязательно произойдет, если Тайвань объявит независимость.

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Автор: Олександр Марчак