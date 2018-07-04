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Китай предложил ЕС объединиться в торговой войне против США

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Объединение КНР и ЕС
Объединение КНР и ЕС / planeta.press

Пекин предлагает Европейскому союзу ряд экономических преференций в обмен на совместные действия против новых торговых ограничений США.

Об этом со ссылкой на европейских дипломатов сообщает Reuters.

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Они отметили, что Китай давит на Евросоюз, чтобы выступить с твердым совместным заявлением о торговой политике президента Дональда Трампа на саммите ЕС – Китай 16-17 июля.

Кроме того, китайская сторона предложила ЕС союз, а также еще большее открытие китайского рынка как жест доброй воли. Одно из предложений заключалось в том, чтобы Китай и Европейский союз перешли к совместным действиям против Соединенных Штатов в Мировой организации торговли.

Но Европейский союз отверг идею объединения с Пекином против Вашингтона. Об этом сообщили Reuters пять официальных лиц и дипломатов ЕС.

"Китай хочет, чтобы Европейский союз стал на сторону Пекина против Вашингтона. Мы не будем этого делать, и мы сказали им это", – отметил один из европейских дипломатов.

Вместо этого ожидается, что саммит подготовит скромное коммюнике в подтверждение приверженности обеих сторон к многосторонней торговой системе и будет анонсировано создание рабочей группы по модернизации ВТО, считают представители ЕС.

Напомним, президент США Дональд Трамп утвердил введение пошлин на товары из Китая на сумму около 50 миллиардов долларов. Такое решение американский лидер принял несмотря на ранее достигнутые соглашения с Пекином.

Теги: Новости США Китай Новости политики пошлина Евросоюз
Источник: 24 Канал
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