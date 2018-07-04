Китай запропонував ЄС об’єднатися у торговельній війні проти США

Пекін пропонує Європейському Союзу низку економічних преференцій в обмін на спільні дії проти нових торговельних обмежень США.

Про це з посиланням на європейських дипломатів повідомляє Reuters.

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Вони зазначили, Китай тисне на Євросоюз, щоб виступити з твердою спільною заявою про торгову політику президента Дональда Трампа на саміті ЄС – Китай 16-17 липня.

Крім того, китайська сторона запропонувала ЄС союз, а також суттєвіше відкриття китайського ринку як жест доброї волі. Одна з пропозицій полягала в тому, щоб Китай і Європейський союз вдалися до спільних дій проти Сполучених Штатів у Світовій організації торгівлі.

Але Європейський Союз відкинув ідею об'єднання з Пекіном проти Вашингтона. Про це повідомили Reuters п'ять офіційних осіб і дипломатів ЄС.

"Китай, хоче, щоб Європейський Союз став на бік Пекіна проти Вашингтона. Ми не будемо цього робити, і ми сказали їм це", – зазначив один з європейських дипломатів.

Замість цього очікується, що саміт підготує скромне комюніке на підтвердження прихильності обох сторін до багатосторонньої торговельної системи та буде анонсовано створення робочої групи з модернізації СОТ, вважають представники ЄС.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп затвердив введення мит на товари з Китаю на суму близько 50 мільярдів доларів. Таке рішення американський лідер ухвалив, незважаючи на раніше досягнуті угоди з Пекіном.