США евакуюють дипломатів з Китаю через акустичні атаки

Державний департамент Сполучених Штатів евакуював із Китаю 11 працівників посольства після того, як у консульстві США в Гуанчжоу повідомили про аномальні звуки і відчуття.

Про це повідомляє The New York Times.

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Зі слів чиновника, щонайменше 8 осіб з консульства у Гуанчжоу, один співробітник консульства в Шанхаї і двоє з посольства в Пекіні було відправлено в Сполучені Штати для проведення подальших медичних досліджень.

Держсекретар США Майк Помпео 29 червня, порушив питання про "акустичні атаки" в телефонній розмові зі своїм китайським колегою Ван Ї. У постраждалих від акустичних атак у Китаї виявлені ті ж симптоми, що й у працівників посольства США в Гавані.