США эвакуируют дипломатов из Китая через акустические атаки

Государственный департамент Соединенных Штатов эвакуировал из Китая 11 работников посольства после того, как в консульстве США в Гуанчжоу сообщили об аномальных звуки и ощущения.

Об этом сообщает The New York Times.

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По словам чиновника, по меньшей мере 8 человек из консульства в Гуанчжоу, один сотрудник консульства в Шанхае и двое из посольства в Пекине было отправлено в Соединенные Штаты для проведения дальнейших медицинских исследований.

Госсекретарь США Майк Помпео 29 июня, поднял вопрос о "акустические атаки" в телефонном разговоре со своим китайским коллегой Ван Й. В пострадавших от акустических атак в Китае обнаружены те же симптомы, что и у работников посольства США в Гаване.