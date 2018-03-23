Китай заявил о готовности достойно ответить Трампу
На действия президента Дональда Трампа Китай начал готовить зеркальной ответ – пошлины на товары из США
Об этом сообщает Reuters.
Говорится, что на такие действия Китай пойдет, чтобы сбалансировать ущерб, нанесенный китайским интересам из-за повышения США пошлин на сталь и алюминий.
Читайте также: Трамп озвучил самоуверенный слоган своей следующей избирательной кампании
Сначала в Китае намерены повысить на 15% пошлины на импорт из США свежих фруктов, сухофруктов, виноградных вин, нержавеющей стали и другое.
Пошлины могут быть введены для товаров на сумму 3 миллиарда долларов.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии