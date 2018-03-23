Китай заявил о готовности достойно ответить Трампу

На действия президента Дональда Трампа Китай начал готовить зеркальной ответ – пошлины на товары из США

Об этом сообщает Reuters.

Говорится, что на такие действия Китай пойдет, чтобы сбалансировать ущерб, нанесенный китайским интересам из-за повышения США пошлин на сталь и алюминий.

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Сначала в Китае намерены повысить на 15% пошлины на импорт из США свежих фруктов, сухофруктов, виноградных вин, нержавеющей стали и другое.

Пошлины могут быть введены для товаров на сумму 3 миллиарда долларов.