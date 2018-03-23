Китай заявив про готовність гідно відповісти Трампу

У відповідь на дії президента Дональда Трампа Китай почав готувати дзеркальну відповідь – мита на товари з США

Про це повідомляє Reuters.

Мовиться, що на такі дії Китай піде, або збалансувати збиток, нанесений китайським інтересам через підвищення США мит на сталь і алюміній.

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Спершу в Китаї мають намір підвищити на 15% мита на імпорт з США свіжих фруктів, сухофруктів, виноградних вин, нержавіючої сталі та іншого.

Мита можуть бути введені для товарів на суму 3 мільярди доларів.