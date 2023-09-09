Юрий Пойта – приглашенный сотрудник Института исследований национальной обороны и безопасности в Тайбэе – обратил внимание на сообщение мужа так называемой "певицы". Чжоу Сяопин является членом Народного политического консультативного совета Китая – организации патриотического Единого фронта. Им руководит Коммунистическая партия Китая.

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Мужчина опубликовал сообщение в соцсети Уэйбо. Там он прокомментировал поездку жены на временно оккупированную территорию Украины и ее выступление "на костях" гражданского населения, которое уничтожили российские оккупанты.

Сяопин пожаловался, что не смог сопровождать жену в Мариуполь из-за того, что это "спорные территории". Очевидно, мужчине следует расширить свой словарный запас и добавить туда слово "оккупированные". Потому что Мариуполь был, есть и будет Украиной.



Сообщение Чжоу Сяопина / Скриншот со страницы Yurii Poita

Маразм крепчал, а дно пробивалось с каждым словом.

Далее Сяопин написал, что Ван-Фан спела "Катюшу" для друзей на Донбассе "на месте реставрации Большого театра, разбомбленного украинскими нацистами". Скабеева и Соловьев аплодируют такому дословному воспроизведению методички. А сам Сяопин может проводить мастеркласс "Как проявить свой отрицательный интеллект одним сообщением в соцсети".

"Катюша животворящая"

Однако даже на этом Сяопин не остановился. Он продолжил пробивать дно заявлениями о том, как "российские военные и гражданские противостоят атакам наемников НАТО". Поэтому "Катюша" в исполнении Ван-Фан их так вдохновила, что они решили дальше "бороться за мир".

Также Ван-Фан встретилась с предводителем донецких боевиков Пушилиным и вручила ему подарки. Далее она "из соображений безопасности" даже не поужинала во временно оккупированном Мариуполе, а отправилась в захваченный Крым.

На прощание Сяопин сделал "контрольный" и повторил басню пропагандистов о Донбассе, который Украина "бомбила 8 лет". Интересно, что, по логике, должно быть уже "9 лет". Но российские пропагандисты настолько недалекие, что даже этого не учли.

Удар по Драмтеатру в Мариуполе – что известно

В марте 2022 года российские оккупанты нанесли удар по Драмтеатру в Мариуполе. Захватчики сбросили сверхмощную бомбу, повлекшую значительные разрушения. Погибли сотни гражданских, которые скрывались от зверств оккупантов. Чтобы скрыть свое преступление, оккупанты начали сносить Драмтеатр.