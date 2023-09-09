Юрій Пойта – запрошений співробітник Інституту досліджень національної оборони та безпеки в Тайбеї – звернув увагу на допис чоловіка так званої "співачки". Чжоу Сяопін є членом Народної політичної консультативної ради Китаю – організації патріотичного Єдиного фронту. Ним керує Комуністична партія Китаю.

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Чоловік опублікував допис у соцмережі Вейбо. Там він прокоментував поїздку дружини на тимчасово окуповану територію України та її виступ "на кістках" цивільного населення, яке знищили російські окупанти.

Сяопін побідкався, що не зміг супроводжувати дружину у Маріуполь через те, що це – "спірні території". Вочевидь, чоловікові варто розширити свій словниковий запас і додати туди вислів "окуповані". Бо Маріуполь – був, є та буде Україною.



Допис Чжоу Сяопіна / Скриншот зі сторінки Yurii Poita

Маразм міцнішав, а дно пробивалося з кожним словом

Далі Сяопін написав, що Ван-Фан заспівала "Катюшу" для друзів на Донбасі "на місці реставрації Великого театру, розбомбленого українськими нацистами". Скабєєва та Соловйов аплодують такому дослівному відтворенню методички. А сам Сяопін може проводити майстерклас "Як проявити свій від'ємний інтелект одним дописом у соцмережі".

"Катюша животворяща"

Однак навіть на цьому Сяопін не зупинився. Він продовжив пробивати дно заявами про те, як "російські військові та цивільні протистоять атакам найманців НАТО". Тому "Катюша" у виконанні Ван-Фан їх так надихнула, що вони вирішили далі "боротися за мир".

Також Ван-Фан зустрілася з ватажком донецьких бойовиків Пушиліним та вручила йому подарунки. Далі вона "з міркувань безпеки" навіть не повечеряла у тимчасово окупованому Маріуполі, а вирушила до захопленого Криму.

На прощання Сяопін зробив "контрольний" і повторив байку пропагандистів про Донбас, який Україна "бомбила 8 років". Цікаво, що, за логікою, мало б бути вже "9 років". Але російські пропагандисти настільки недалекі, що навіть цього не врахували.

Удар по Драмтеатру у Маріуполі – що відомо

У березні 2022 року російські окупанти завдали удар по Драмтеатру у Маріуполі. Загарбники скинули надпотужну бомбу, яка спричинила значні руйнування. Загинули сотні цивільних, які переховувалися від звірств окупантів. Щоб приховати свій злочин окупанти почали зносити Драмтеатр.