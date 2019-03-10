Китаянка отказалась от сына из-за низких оценок ребенка
В Китае мать бросила своего 12-летнего сына из-за того, что подросток получил плохие оценки в школе.
Женщину разозлили результаты теста – парень набрал 81 балл вместо 95 баллов. На улице мать ударила подростка несколько раз, села в машину и отправилась прочь, пишет Daily Mail.
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Очевидцы инцидента вызвали полицию, чтобы те вернули расстроенного ребенка домой.
Мать ударила сына и ушла
Однако даже правоохранителям не удалось этого сделать. Они позвонили женщине с просьбой впустить ребенка домой. На что услышали резкий ответ, что сын ей больше не нужен.
Принять парня согласился его дядя.
В Китае мать отказалась от сына из-за низких оценок ребенка: видео
Источник: 24 Канал
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