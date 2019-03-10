Китаянка отказалась от сына из-за низких оценок ребенка

В Китае мать бросила своего 12-летнего сына из-за того, что подросток получил плохие оценки в школе.

Женщину разозлили результаты теста – парень набрал 81 балл вместо 95 баллов. На улице мать ударила подростка несколько раз, села в машину и отправилась прочь, пишет Daily Mail.

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Очевидцы инцидента вызвали полицию, чтобы те вернули расстроенного ребенка домой.



Мать ударила сына и ушла

Однако даже правоохранителям не удалось этого сделать. Они позвонили женщине с просьбой впустить ребенка домой. На что услышали резкий ответ, что сын ей больше не нужен.

Принять парня согласился его дядя.

В Китае мать отказалась от сына из-за низких оценок ребенка: видео