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      Китаянка отказалась от сына из-за низких оценок ребенка

      25 Читати новину українською
      Полиции не удалось уговорить женщину впустить ребенка домой
      Полиции не удалось уговорить женщину впустить ребенка домой / all4you.in.ua

      В Китае мать бросила своего 12-летнего сына из-за того, что подросток получил плохие оценки в школе.

      Женщину разозлили результаты теста – парень набрал 81 балл вместо 95 баллов. На улице мать ударила подростка несколько раз, села в машину и отправилась прочь, пишет Daily Mail.

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      Очевидцы инцидента вызвали полицию, чтобы те вернули расстроенного ребенка домой.


      Мать ударила сына и ушла

      Однако даже правоохранителям не удалось этого сделать. Они позвонили женщине с просьбой впустить ребенка домой. На что услышали резкий ответ, что сын ей больше не нужен.

      Принять парня согласился его дядя.

      В Китае мать отказалась от сына из-за низких оценок ребенка: видео

       

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      Теги: Курьезные новости Дети и несовершеннолетние Китай
      Источник: 24 Канал
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