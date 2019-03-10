Китаянка відмовилась від сина через низькі оцінки дитини

У Китаї мати кинула свого 12-річного сина через те, що підліток отримав погані оцінки у школі.

Жінку розлютили результати тесту – хлопець набрав 81 бал замість 95 балів. На вулиці мати вдарила підлітка кілька разів, сіла в автівку і подалася геть, пише Daily Mail.

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Очевидці інциденту викликали поліцію, аби ті повернули засмучену дитину додому.



Мати вдарила сина і подалась геть

Проте навіть правоохоронцям не вдалось цього зробити. Вони зателефонували жінці з проханням пустити дитину додому. На що почули різку відповідь, що син їй більше не потрібен.

Прийняти хлопця погодився його дядько.

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