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      Китаянка відмовилась від сина через низькі оцінки дитини

      104 Читать новость на русском
      Поліції не вдалось вмовити жінку пустити дитину додому
      Поліції не вдалось вмовити жінку пустити дитину додому / all4you.in.ua

      У Китаї мати кинула свого 12-річного сина через те, що підліток отримав погані оцінки у школі.

      Жінку розлютили результати тесту – хлопець набрав 81 бал замість 95 балів. На вулиці мати вдарила підлітка кілька разів, сіла в автівку і подалася геть, пише Daily Mail.

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      Очевидці інциденту викликали поліцію, аби ті повернули засмучену дитину додому. 


      Мати вдарила сина і подалась геть

      Проте навіть правоохоронцям не вдалось цього зробити. Вони зателефонували жінці з проханням пустити дитину додому. На що почули різку відповідь, що син їй більше не потрібен.

      Прийняти хлопця погодився його дядько.

      У Китаї мати відмовилась від сина через низькі оцінки дитини: відео

       

       

      blog_ava
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      9 березня
      19250
      Теги: Курйозні новини Китай Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 Канал
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