Обещали тыл – бросили в "мясной штурм": китайские пленные рассказали, как их обманули россияне

Трое граждан Китая, которые воевали на стороне России и попали в украинский плен, рассказали, что россияне обманули их во время вербовки. Вместо обещанной тыловой работы они оказались на передовой.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на проект "Хочу жить".

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Как пленные китайцы оказались на передовой?

Трое граждан Китая Ван Гуанцзюнь, Чжан Ренбо и Ван Ву признались, что хотели получить работу в российской армии, однако не рассчитывали оказаться на боевых должностях. По их словам, вербовщики обещали "легкие деньги" и работу в тылу, но вместо этого отправили их на передовую.

Один из пленных – врач, которому обещали должность реабилитолога, но отправили в пехоту в Донецк. Другой – строитель, которого "кинули" и с родом занятий, и на деньги. Третий – бывший кадровый военный, которому пообещали, что он будет заниматься логистикой в оккупационной армии, однако он также оказался на передовой.

Сейчас все трое граждан Китая находятся в плену в Украине. Россия не проявляет интереса к их возвращению, поэтому пленные возлагают надежды на то, что на них обратит внимание руководство КНР.

Украинская сторона в свою очередь призывает правительства стран, чьих граждан Россия использует в войне против Украины, принять меры, чтобы остановить эту преступную практику.

Напомним, в конце июня ВСУ взяли в плен еще одного российского наемника из Китая. Он также рассказал, что вербовщики обещали ему работу в тылу, но вместо этого отправили на передовую.