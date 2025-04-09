Это с высокой вероятностью может привести к началу Третьей мировой. Об этом в эфире 24 Канала заявил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, подчеркнув, что против Украины сейчас воюют фактически 3 страны: Россия, Северная Корея и Китай.

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Как Россия приближает мир к Третьей мировой войне

Россия допустила опрометчивый шаг, позволив китайским воинам находиться на оккупированной территории Украины. Похожая ситуация была с северокорейскими военными, когда нужно было доказать, что солдаты КНДР воюют против Вооруженных Сил Украины.

Вот какая аналогия получается: Россия пыталась освободить свои территории от ВСУ с помощью северокорейских войск, теперь же Россия воюет против Украины благодаря поддержке китайских военных.

Обратите внимание! Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал видео допроса китайских солдат, которых ВСУ взяли в плен.

Итак, это дает основания считать, что мы можем привлечь к военным действиям в Украине любую страну, что является нашим союзником – в частности, страны НАТО или другие государства, которые поддерживают нас, чтобы освободить наши территории от российских захватчиков.

Логично? Логично. Этот прецедент как раз создает основание для такой дискуссии,

– подчеркнул Валерий Клочок.

Теперь любая страна НАТО может сказать: "Если Россия привлекает китайских военных, то мы имеем право зайти на территорию Украины, на линию боевого соприкосновения, вступить в боевые действия, чтобы выбить россиян и передать Киеву все оружие, сняв любые ограничения".

Это, конечно, может привести к Третьей мировой войне, но сейчас уже очевидно, что Россия не воюет самостоятельно. У нее есть северокорейские военные, есть китайцы.

Я не знаю, были ли они контрактниками, или как-то по-другому привлечены, но факт остается фактом: это граждане Китая,

– подчеркнул руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

То есть уже 3 страны воюют против одной Украины. Это создает больше угроз для Китая и России, чем приносит им выгоду. К тому же, Соединенные Штаты могут задать вопрос: "Как это вы помогаете России?". То же самое могут сказать и россиянам: "Почему вы сотрудничаете с Китаем?"

Что важно, пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс четко сказала, что основным спонсором войны России против Украины является Пекин.