Це з високою ймовірністю може призвести до початку Третьої світової. Про це в етері 24 Каналу заявив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, підкресливши, що проти України наразі воюють фактично 3 країни: Росія, Північна Корея та Китай.

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Як Росія наближає світ до Третьої світової війни

Росія допустила необачний крок, дозволивши китайським воякам перебувати на окупованій території України. Схожа ситуація була з північнокорейськими військовими, коли потрібно було довести, що солдати КНДР воюють проти Збройних Сил України.

Ось яка аналогія виходить: Росія намагалася звільнити свої території від ЗСУ за допомогою північнокорейських військ, тепер же Росія воює проти України завдяки підтримці китайських військових.

Зверніть увагу! Президент України Володимир Зеленський продемонстрував відео допиту китайських солдатів, яких ЗСУ взяли в полон.

Отже, це дає підстави вважати, що ми можемо залучити до військових дій в Україні будь-яку країну, що є нашим союзником – зокрема, країни НАТО або інші держави, які підтримують нас, щоб звільнити наші території від російських загарбників.

Логічно? Логічно. Цей прецедент якраз створює підставу для такої дискусії,

– наголосив Валерій Клочок.

Тепер будь-яка країна НАТО може сказати: "Якщо Росія залучає китайських військових, то ми маємо право зайти на територію України, на лінію бойового зіткнення, вступити у бойові дії, щоб вибити росіян і передати Києву всю зброю, знявши будь-які обмеження".

Це, звісно, може призвести до Третьої світової війни, але зараз вже очевидно, що Росія не воює самостійно. У неї є північнокорейські військові, є китайці.

Я не знаю, чи були вони контрактниками, чи якось по-іншому залучені, але факт залишається фактом: це громадяни Китаю,

– підкреслив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Тобто вже 3 країни воюють проти однієї України. Це створює більше загроз для Китаю та Росії, аніж приносить їм вигоду. До того ж, Сполучені Штати можуть поставити запитання: "Як це ви допомагаєте Росії?". Те саме можуть сказати й росіянам: "Чому ви співпрацюєте з Китаєм?"

Що важливо, речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс чітко сказала, що основним спонсором війни Росії проти України є Пекін.