Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главы Офиса Президента Андрея Ермака в интервью Corriere della Sera.
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Что сказал Ермак о китайцах, воюющих за Россию
Журналист спросил, не может ли Россия привлекать китайцев для войны, так же как тысячи американских, немецких, французских, итальянских и многие другие добровольцев и наемников воюют вместе с украинскими солдатами.
Глава Офиса Президента объяснил, что этого не должно происходить, ведь Пекин всегда заявлял, что он нейтрален в отношении российско-украинской войны.
Китай всегда говорил нам, что он нейтрален. Наши волонтеры происходят из таких стран, которые поддерживают нас. Пекин должен нам разъяснения,
– объяснил Ермак.
Он также отметил, что сейчас известно о "десятках и десятках" китайцев, которые воюют на стороне врага на разных участках фронта.
"Не знаю точно сколько, но много. Это серьезное, масштабное дело, которое мы расследуем", – резюмировал глава ОП.
К слову, ранее Владимир Зеленский выложил видео и отметил, что наши защитники взяли в плен 2 граждан Китая. Их привлекла Россия для участия в войне против нашего государства.
Пекин официально заявил о проверке информации и "призвал своих граждан избегать зон вооруженных конфликтов". В то же время США выразили обеспокоенность участием китайских солдат в боевых действиях.