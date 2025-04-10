Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова голови Офісу Президента Андрія Єрмака в інтерв'ю Corriere della Sera.

До теми Китайці у полоні ЗСУ: Пекін мовчатиме, але будуть певні кроки щодо Росії

Що сказав Єрмак про китайців, що воюють за Росію

Журналіст запитав, чи не може Росія залучати китайців для війни, так само як тисячі американських, німецьких, французьких, італійських та багато інших добровольців і найманців воюють разом з українськими солдатами.

Голова Офісу Президента пояснив, що цього не має відбуватися, адже Пекін завжди заявляв, що він нейтральний щодо російсько-української війни.