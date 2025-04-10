Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова голови Офісу Президента Андрія Єрмака в інтерв'ю Corriere della Sera.
До теми Китайці у полоні ЗСУ: Пекін мовчатиме, але будуть певні кроки щодо Росії
Що сказав Єрмак про китайців, що воюють за Росію
Журналіст запитав, чи не може Росія залучати китайців для війни, так само як тисячі американських, німецьких, французьких, італійських та багато інших добровольців і найманців воюють разом з українськими солдатами.
Голова Офісу Президента пояснив, що цього не має відбуватися, адже Пекін завжди заявляв, що він нейтральний щодо російсько-української війни.
Китай завжди казав нам, що він нейтральний. Наші волонтери походять із таких країн, які підтримують нас. Пекін винен нам роз'яснення,
– пояснив Єрмак.
Він також зауважив, що наразі відомо про "десятки й десятки" китайців, які воюють на стороні ворога на різних ділянках фронту.
"Не знаю точно скільки, але багато. Це серйозна, масштабна справа, яку ми розслідуємо", – резюмував глава ОП.
До слова, раніше Володимир Зеленський виклав відео та зазначив, що наші захисники взяли в полон 2 громадян Китаю. Їх залучила Росія для участі у війні проти нашої держави.
Пекін офіційно заявив про перевірку інформації та "закликав своїх громадян уникати зон збройних конфліктів". Водночас США висловили занепокоєння участю китайських солдатів у бойових діях.