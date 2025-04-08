После взятия в плен китайцев: МИД Украины вызвал поверенного в делах Китая

Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Китая из-за участия граждан страны в войне на стороне России.

Об этом во вторник, 8 апреля, сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, осудив соответствующее вовлечение в войну, сообщает 24 Канал со ссылкой на его сообщение в Х.

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Что заявили в украинском МИДе

Министр иностранных дел Украины раскритиковал привлечение китайских военных в войну на стороне России.

Мы решительно осуждаем привлечение Россией граждан Китая к ее агрессивной войне против Украины, а также их участие в боевых действиях против украинских сил. Мы вызвали временного поверенного в делах Китая в Украине в МИД, чтобы осудить этот факт и потребовать объяснений,

– заявил он.

По словам дипломата, участие китайских граждан в составе российской армии во время вторжения в Украину ставит под сомнение задекларированную позицию Китая по миру и подрывает доверие к Пекину как ответственному постоянному члену Совета Безопасности ООН.

Напомним, незадолго до этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наши бойцы взяли в плен двух китайских граждан, которые воевали на стороне России. Есть информация о том, что таких граждан значительно больше, чем двое.