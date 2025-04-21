В России фиксируется рост случаев незаконного вывоза военной и тактической экипировки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Я китайцы воруют российскую военную экипировку и вывозят в Китай

По данным российского издания "Известия", которое ссылается на источники в правоохранительных структурах, китайские граждане активно вывозят бронежилеты, рюкзаки, снаряжение и униформу – вероятно, с целью дальнейшего копирования и запуска производства более дешевых аналогов в КНР.

Наблюдается увеличение количества незаконных операций, связанных с вывозом товаров военного и двойного назначения,

– отметил один из собеседников издания.

Отмечается, что для перевозки запрещенных товаров часто используются почтовые сервисы и другие логистические лазейки.

Один из последних инцидентов произошел в Москве в середине апреля – как отмечает Moscow Times, правоохранители задержали гражданина Китая сразу после того, как он отправил по почте тактический жилет "Ратник" с патрульным ранцем 6ш117.

Как выяснилось, до этого мужчина уже переправил в Китай бронежилеты 6Б45, боевые ранцы и другие военные элементы снаряжения.

Аналогичный случай произошел в конце прошлого года: 27-летнего китайского студента задержали за хранение и контрабанду бронеплит, использованных гильз и другой амуниции. Все это он держал в комнате общежития, вуза, в котором учился, уверяя следователей, что приобрел снаряжение законно на онлайн-платформах.